كورونا في إسرائيل.. الحالات النشطة تتخطى الـ4000 و15% من كبار الجنرالات قيد الحجر

تجاوزت حصيلة الحالات النشطة لفيروس كورونا المستجد في إسرائيل اليوم الخميس عتبة الأربعة آلاف، بتسجيل السلطات الصحية 257 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد أصبح 19894، بينها 4092 حالة نشطة.

ويتلقى 148 مصابا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد العلاج في المستشفيات، بينهم 39 مريضا في حالة خطرة 32 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولا تزال حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في إسرائيل عند مستوى 303 حالات وفاة.

في غضون ذلك، أصبح رئيس قسم الاتصالات وحماية السايبر في الجيش الإسرائيلي، الجنرال ليؤور كرملي، ثالث جنرال إسرائيلي كبير يضطر إلى دخول الحجر الصحي، مع ضباط آخرين في قسمه، خلال اليومين الأخيرين بسبب مخالطته الأسبوع الماضي عسكريا تبين لاحقا أنه مصاب بـ"كوفيد-19".

وأكد الجيش عدم ظهور أي أعراض إصابة لدى الجنرال، مضيفا أن كرملي سيواصل أداء مهامه الاعتيادية قدر الإمكان من الحجر.

وكان قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقائد القيادة المركزية فيه، تامر يداي، قد دخلا الحجر الصحي مؤخرا بعد الكشف عن تواجدهما قرب عسكريين مصابين بكورونا.

وأصبح بذلك 15% من كبار الجنرالات الإسرائيليين قيد الحجر الصحي.

كما طال إجراءات مماثلة ثلاثة جنرالات إسرائيليين أقل مستوى برتبة عميد.

وعاودت حصيلة الإصابات بكورونا في إسرائيل الارتفاع بعد مضي الحكومة في تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل