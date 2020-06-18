"حياة البيض مهمة".. تدنيس نصب للاعب تنس أمريكي من أصول إفريقية

قام مجهولون في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بتدنيس النصب التذكاري للاعب التنس الأمريكي من أصول إفريقية آرثر آش (1943-1993) بالطلاء.

وترك هؤلاء على التمثال، عبارة "حياة البيض مهمة".

بهذا الشكل، تم الرد على شعار "حياة السود مهمة"، الذي تطرحه حركة سياسية- اجتماعية تحمل نفس الاسم، وتكافح من أجل حقوق الأمريكيين من أصل إفريقي.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، بدأت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث، فيما قام السكان المحليون بمسح الدهان عن النصب التذكاري.

في وقت سابق، قام المتظاهرون في ريتشموند، بقلب وتدنيس نصب تذكاري لرئيس الولايات الكونفدرالية الأمريكية جيفرسون ديفيس (1808-1889).

وجرى أيضا، هدم نصب تذكاري، تمت إقامته على شرف وحدة المدفعية في الكونفدرالية، التي وحدت ولايات الجنوب التي كانت تسمح بالعبودية، خلال الحرب الأهلية في الولايات المتحدة (1861-1865).

وجاء ذلك، بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد مصرع الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسع دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا