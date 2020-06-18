"معاريف": توقف الاتصالات بين إسرائيل وأمريكا بشأن "خطة الضم"

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الخميس، بتوقف الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول "خطة الضم" بسبب تباين المواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي.

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وقالت الصحيفة إن المحادثات بين الجانبين، حول ضم أراض في الضفة الغربية، والتي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء بها في الأول من يوليو المقبل، توقفت بسبب خلافات بين حزبي "الليكود" بزعامة نتنياهو، و"أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس، بهذا الشأن.

ونقلت "معاريف" عن مصادر مطلعة قولها إن "الإدارة الأمريكية أوضحت أنه لا يمكن دفع هذه الخطة قدما في ظل الانقسام بين الحزبين".

ومن المقرر وفق الصحيفة، أن يعقد نتنياهو وغانتس جلسة خلال الأيام المقبلة بهدف ردم الهوة وعرض موقف متفق عليه على واشنطن.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو ينوي عرض "خطة الضم" على حكومته للمصادقة عليها، حتى في حال استمرار رفض حزب غانتس "أزرق أبيض"، ونقلت عن نتنياهو قوله في مجالس مغلقة "إنه إذا ما تمت عرقلة تمرير الخطة فلن يتردد في اللجوء إلى الانتخابات".

وخاضت إسرائيل 3 انتخابات عامة في غضون سنة واحدة، لم يتمكن خلالها أي من الحزبين من تحقيق أغلبية حاكمة، ما دفعهما إلى تشكيل ائتلاف حكومي هش.

وكانت الوزيرة في الحكومة الإسرائيلية تسيبي هوتوفلي قالت في وقت سابق إن "غانتس دعا إلى حوار دولي موسع حول مسألة الضم"، مشيرة إلى أنه "ليس هناك بعد خريطة متفق عليها لهذا الأمر".

المصدر: مكان