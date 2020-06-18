تركيا تعلن تدمير أكثر من 500 هدف "للعمال الكردستاني" داخل العراق

دمرت القوات المسلحة التركية أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكردستاني، في الساعات الأولى من انطلاق عملية "مخلب النمر" داخل الأراضي العراقية.

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وحسب وكالة "الأناضول"، فإنه تم تدمير أكثر من 500 هدف خلال أول 36 ساعة من العملية العسكرية التي انطلقت بمنطقة حفتانين شمالي العراق، بعد أيام قليلة على انطلاق عملية "مخلب النسر"، باستخدام مقاتلات "إف 16" وطائرات مسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ.

وكشفت الوكالة أنه "تم إنزال قوات من الكوماندوز التركية إلى المنطقة بالمروحيات، حيث قامت بتفكيك الألغام والمتفجرات، ودمرت الذخائر والمعدات التي تضبطها، ودمرت مقرات المسلحين من حزب العمال الكردستاني، في مناطق وعرة وأخرى يصل ارتفاعها إلى 1900 متر تقريبا، وسط غطاء جوي توفره الطائرات المسيرة التركية".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي تابع مع قيادات الجيش التركي العملية العسكرية من مركز العمليات في قيادة القوات البرية، إن "عملية مخلب النمر تسير بشكل جيد"، معربا عن أمله في أن يتم استكمالها بنجاح مع ضمان أمن العناصر المشاركة فيها.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت أول أمس السفير التركي في بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي لمواقع في شمال العراق.

المصدر: الأناضول