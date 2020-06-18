إعفاء ماكرون من الحجر الصحي خلال زيارة لبريطانيا

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في زيارة إلى بريطانيا وسيقطع وحرمه بحر المانش، للمشاركة في إحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديغول لمقاومة النازية.

وتعد رحلة ماكرون هذه، الأولى إلى الخارج منذ مشاركته في 27 فبراير في القمة الإيطالية الفرنسية في نابولي.

وتأتي الزيارة للتعبيرعن الشكر للبريطانيين على وقوفهم مع الجنرال ديغول في محاربة النازية قبل 80 عاما، وللتأكيد أيضا على العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وأفاد متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، بأن الرئيس الفرنسي لن يخضع والوفد المرافق له للحجر الصحي المفروض على الوافدين إلى بريطانيا، وذلك وفقا للإعفاءات التي أقرتها الحكومة البريطانية.

وسيقيم ماكرون في مقر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في قلب لندن، وستراعى هناك إجراءات وقواعد الحجر الصحي.

يذكر أن الجنرال ديغول وجه في مثل هذا اليوم قبل 80 عاما، دعوة من لندن لمواطنيه من العسكريين والمدنيين للمقاومة في انتظار الحصول على مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة لمحاربة ألمانيا النازية.

المصدر: فرانس 24