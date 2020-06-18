الجیش الإيراني يعلن عن اختبار ناجح لجيل جديد من صواريخ كروز البحرية

أفادت وكالة "فارس" بأن بحرية الجيش الإيراني اختبرت بنجاح صباح اليوم الخميس صواريخ كروز محلية الصنع ذات مسافات قصيرة وبعيدة في مياه بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

وأضافت الوكالة أن صواريخ كروز البحرية الإيرانية استطاعت تدمير الأهداف المحددة على مسافة 280 كيلومترا والتي يمكن زيادتها.

وتابعت أنه خلال تدريبات "شهداء رمضان الأبطال" الدفاعية، إطلاق صواريخ كروز بر - بحر وبحر - بحر بمسافات قصيرة وبعيدة من الأراضي الساحلية وسفن بحرية الجيش بالتزامن حيث نجحت في إصابة الأهداف المحددة بدقة بالغة.

وحسب الوكالة، فإن "التدريبات التي انطلقت في ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام (السادس من أئمة أهل البيت عليهم السلام) وفي ذكرى أربعينية شهداء سفينة كنارك التابعة لبحرية الجيش الإيراني، تتميز بأنها أكثر تعقيدا وصعوبة مقارنة بمثيلاتها، ونفذت لأول مرة بمثل هذه التركيبة".

والصواريخ الجديدة المستخدمة في هذه التدريبات أنتجتها مصانع وزارة الدفاع بالتعاون مع بحرية الجيش الإيراني.

وفي تصريحه عند نهاية التدريبات، أكد مساعد قائد الجيش في الشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري على مواصلة النهج الواضح في تحقيق الاكتفاء الذاتي وقطع التبعية في التسليح بفضل جهود المختصين في وزارة الدفاع والمراكز المعرفية والخبراء المتفانين في الجيش وصنوف القوات المسلحة "دون أدنى اهتمام بالحظر الجائر".

المصدر: "فارس"