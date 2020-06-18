إيران تدين فرض قانون قيصر وتتعهد بمساعدة سوريا اقتصاديا

دانت إيران قانون قيصر الأمريكي واعتبرت العقوبات على سوريا "ظالمة وإرهابية وغير قانونية" وتعهدت بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا لمواجهة العقوبات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إن الجمهورية الإسلامية لاتعترف بهذه العقوبات، وتعدها "ظالمة وأحادية الجانب وإرهابا اقتصاديا ضد الشعب السوري" وتهدف لزعزعة استقرار سوريا.

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وأضاف موسوي، "في ظل تفشي فيروس كورونا فإن فرض هكذا عقوبات لا إنسانية ومتغطرسة يضاعف آلام الشعب السوري ومصائبه".

وأكد موسوي أن إيران ستواصل التعاون مع سوريا المقاوِمة "حكومة وشعبا" بل وستعزز علاقاتها الاقتصادية على الرغم من قانون قيصر.

وبدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية أو كيانا على صلة بالسلطات السورية، بما في ذلك رئيس البلاد وزوجته، أسماء الأسد.

المصدر: RT