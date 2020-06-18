 
مباشر
عاجل
روسيا تبدأ اختبار لقاح ضد فيروس كورونا على متطوعين

إيران تدين فرض قانون قيصر وتتعهد بمساعدة سوريا اقتصاديا

أخبار العالم

إيران تدين فرض قانون قيصر وتتعهد بمساعدة سوريا اقتصاديا
إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4h5

دانت إيران قانون قيصر الأمريكي واعتبرت العقوبات على سوريا "ظالمة وإرهابية وغير قانونية" وتعهدت بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا لمواجهة العقوبات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إن الجمهورية الإسلامية لاتعترف بهذه العقوبات، وتعدها "ظالمة وأحادية الجانب وإرهابا اقتصاديا ضد الشعب السوري" وتهدف لزعزعة استقرار سوريا.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة: عقوبات
الولايات المتحدة: عقوبات "قانون قيصر" تمثل الدفعة الأولى في حملتنا ضد نظام الأسد

وأضاف موسوي، "في ظل تفشي فيروس كورونا فإن فرض هكذا عقوبات لا إنسانية ومتغطرسة يضاعف آلام الشعب السوري ومصائبه".

وأكد موسوي أن إيران ستواصل التعاون مع سوريا المقاوِمة "حكومة وشعبا" بل وستعزز علاقاتها الاقتصادية على الرغم من قانون قيصر.

وبدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية أو كيانا على صلة بالسلطات السورية، بما في ذلك رئيس البلاد وزوجته، أسماء الأسد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا