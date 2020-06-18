ترامب ينحاز للشرطة في قضية مقتل أمريكي من أصل إفريقي في أتلانتا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حادث اعتقال الأمريكي من أصل إفريقي، ريتشارد بروكس، في أتلانتا انتهى "بشكل سيء للغاية" ونصح بعدم مقاومة الشرطة، والتعامل بطريقة غير شريفة معها.

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وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" عصر الأربعاء: "لا يمكنك مقاومة ضابط الشرطة بهذه الطريقة. لقد انتهى الأمر بتناقض رهيب. وانظر كيف انتهى الأمر؟ سيء جدا، سيء جدا".

وأشار الرئيس أيضا إلى أن محامي رولف، نقل عن موكله، ادعاءه أنه في وقت المطاردة سمع ضابط الشرطة فرقعة تشبه صوت طلقة نارية ووميضا مماثلا لوميضها .

وأضاف ترامب "إن (المحكمة) تحتاج إلى معرفة ذلك. إنها مسألة عدالة. آمل أن يحصل (رولف)على محاكمة عادلة. لأن الشرطة في بلدنا تعامل بطريقة غير شريفة" حسب قوله.

وبدأت الاحتجاجات في أتلانتا، على مقتل ريتشارد بروكس، الأمريكي من أصل إفريقي يوم الجمعة الماضي، أثناء احتجازه من قبل الشرطة.

وقد احتجزت الشرطة بروكس، الذي كان ثملا وهو نائم في مرآب للوجبات السريعة، لكنه قاوم واستولى على مسدس صعق كهربائي من ضابط الشرطة وحاول الهرب.

وأطلق الشرطي غاريت رولف النار عليه، مما تسبب بموت بروكس في المستشفى.

ووجه مكتب المدعي العام 11 اتهاما لمطلق النار الشرطي رولف، الذي سبق فصله من الشرطة، بما في ذلك بتهمة القتل.

المصدر: "نوفوستي"