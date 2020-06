بولتون: ترامب اعتبر فكرة غزو فنزويلا "رائعة"

قال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي السابق، في كتابه الذي سيتم نشره في الأسبوع المقبل، إن الرئيس دونالد ترامب، صرح مرارا بأنه يعتقد أن غزو فنزويلا، فكرة "رائعة".

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، كتب بولتون في كتابه، "الغرفة حيث حدث ذلك: مذكرات البيت الأبيض" ( The Room Where It Happened: A White House Memoir)، أن ترامب أعلن أن "غزو فنزويلا سيكون فكرة رائعة".

وفي وقت سابق من شهر مايو، أشار ترامب إلى أنه "لو أراد دخول فنزويلا، فلن يجعل ذلك سرا".

منذ يناير 2019، لم تعد واشنطن، تعترف بنيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا، وتعتبر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بشكل غير قانوني، رئيسا مؤقتا للدولة.

ولم يعد للولايات المتحدة، أي وجود دبلوماسي في فنزويلا. وفي أواخر أبريل الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الوضع العام في العالم يخلق الظروف للتغيير في فنزويلا، وأمر بالنظر في مسألة استئناف عمل السفارة الأمريكية في كاراكاس.

المصدر: نوفوستي