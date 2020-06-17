علماء إيطاليون: دواء "أكتيمرا" لم يعط نتائج جيدة في علاج كورونا

أظهرت التجارب السريرية على عقار "أكتيمرا" (tocilizumab) السويسري المضاد لالتهاب المفاصل الروماتويدي التي أجرتها فرق علمية في إيطاليا، أن نتاوله لم يسحن حالة المصابين بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وسبق أن وصفت نتائج الاختبارات الأولية على "أكتيمرا" المثبط للمناعة من صنع شركة الأدوية السويسرية العملاقة "روش"، بـ"المشجعة"، لكن التجارب الأخيرة أكدت أن العقار لم يسهم في تخفيف أو إزالة الأعراض لدى المصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن تعرضهم للفيروس، وهم في مرحلة مبكرة من الإصابة.

وفي هذه الدراسات قارن العلماء حالة المرضى الذين تلقوا عقار "أكتيمرا" مع أولئك الذين تلقوا علاجا عاديا فقط، وخلصوا إلى أن "أكتيمرا" لم يقلل من أعراض الالتهاب الحاد في الجهاز التنفسي ولم يحدث تغيرات إيجابية في معدلات دخول مصابي كورونا في أقسام العناية المركزة ونسب الوفيات الناجمة عن العدوى.

وشارك في التجارب 126 مريضا ما يشكل حوالي ثلث العدد المتوقع.

المصدر: رويترز