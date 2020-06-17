رويترز: ارتفاع الأرباح الفصلية للشركة المالكة لـ"تيك توك" بـ130%

بلغت عائدات حققتها شركة ByteDance الصينية التي تملك تطبيق "تيك توك" الشهير للتواصل الاجتماعي، في الربع الأول من 2020، نحو 5.6 مليار دولار، مسجلة زيادة في الأرباح نسبتها 130%.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن الشركة تسعى لتحقيق ما مجموعه 200 مليار يوان (أكثر من 28 مليار دولار) خلال العام الجاري، وهو أقل بمقدار قرابة ضعفين من الأرباح التي حققها العام الماضي شركة Tencent Holdings Ltd المنافس الرئيس لـByteDance.

وأشارت الوكالة إلى أن القسم الأعظم من إيرادات الشركة تأتي ليس عبر "تيك توك"، بل من الإعلانات التي تنشرها على تطبيقاتها في الصين خاصة تطبيق Jinri Toutiao لتجميع الأخبار وDouyin النسخة المحلية من "تيك توك".

وقبل ظهور ByteDance منذ 8 سنوات، كانت مجموعة "علي بابا" الرائدة في قطاع التجارة الإلكترونية تهيمن على سوق الإعلانات الصينية، إلى جانب شركتي "بايدو" التي توصف بـ"غوغل" الصينية، وTencent Holdings الناشطة في مجال التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن عدد مستخدمي "تيك توك" حول العالم تجاوز 700 مليون شخص حيث يستخدمه رواد الإنترنت من 150 بلدا.

وارتفعت شعبية التطبيقات التابعة لـ ByteDance خلال جائحة "كوفيد-19". ووفقا لتحليلات App Annie المتخصصة في جمع وتحليل بيانات سوق التطبيقات، كانت كل ست تطبيقات بين العشرة الأكثر تحميلا عبر App Store في الصين في شهر يناير تتبع لـ ByteDance.

المصدر: وكالات