بايدن يتهم ترامب بالفشل في التعامل مع جائحة كورونا

اتهم جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، الرئيس دونالد ترامب بالفشل في التعامل مع جائحة كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بعد فتح بعض الولايات.

وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق خلال فعالية لحملته بمدينة فيلاديلفيا: "إن الفيروس سوف يستمر كأسوأ وباء للأميركيين"، مشيرا إلى تجاهل ترامب الضرر الذي سببه، قائلا إن "استجابته لتفشي الفيروس غير ملائمة وغير فعالة".

وأضاف: "ترامب يريد أن يظهر نفسه في صورة الرئيس القادر على مواجهة الحروب. وبخلاف الرؤساء الحقيقيين زمن الحروب، هو لا يتحمل مسؤولياته ولا يمارس أي دور قيادي، لقد استسلم في خضم المعركة".

وتأتي تصريحات بايدن بعد يومين من اتهامات وجهها له ترامب، وقال فيها إن منافسه في انتخابات الرئاسة يجر الولايات المتحدة إلى "حروب لا نهاية لها" ويعقد صفقات تجارية "سيئة".

ويخوض الطرفان جدالا متجددا وساخنا على خلفية قضايا حادة تواجهها الولايات المتحدة، على رأسها جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الموجعة الناجمة عنها، إضافة إلى موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي عمت البلاد منذ 25 مايو ضد عنف الشرطة والعنصرية.

المصدر: RT