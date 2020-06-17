الأمم المتحدة: هناك زيادة في قدرات إنتاج الكوكايين في كولومبيا خلال 2019

أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن زيادة قدرات إنتاج الكوكايين في كولومبيا عام 2019 بنسبة 1.5%، على الرغم من تقلص مساحات مزارع الكوكا.

وقال المكتب الأممي المختص، اليوم الأربعاء، إن القدرات الإنتاجية لإنتاج الكوكايين في كولومبيا بلغت 1137 طنا متريا العام الماضي، على الرغم من تقلص مساحات مزارع الكوكا بنسبة 9%، من 169 ألف هكتار في 2018 إلى 154 ألف هكتار في 2019.

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وقال ممثل المكتب الأممي بيير لاباكي، خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إن زيادة القدرات الإنتاجية تعود إلى تمركز زراعة الكوكا في مناطق معينة، مشيرا إلى أن نحو 18% من مزارع الكوكا تقع في مناطق الغابات.

من جهته، أكد الرئيس الكولومبي المضي قدما بمحاربة إنتاج المخدرات في بلاده، مضيفا أن كولومبيا تواصل محاربة الجماعات المسلحة التي تقوم بهذه الأنشطة غير الشرعية.

وتهدف إدارة الرئيس دوكي إلى القضاء على 130 ألف هكتار من مزارع الكوكا هذا العام. ويؤيد الرئيس العودة إلى استخدام المبيدات التي تم تعليق استخدامها في عام 2015، استجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي حذرت من أن استخدام مادة الغليفوسات قد يتسبب بمرض السرطان.

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ولا تزال كولومبيا أحد أكبر منتجي الكوكايين في العالم، على الرغم من استمرار محاربة المخدرات لعشرات السنين.

وحسب مصادر أمنية، فإن المتمردين اليساريين والعصابات المسلحة والمليشيات اليمينية السابقة متورطة في إنتاج الكوكايين وتهريبه إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.

المصدر: رويترز