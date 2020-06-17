نتنياهو: إسرائيل وقعت اتفاقا مع شركة "Moderna" لشراء لقاحها ضد كورونا

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وقعت اتفاقا مع شركة "Moderna" لشراء لقاحها المحتمل مستقبلا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي: "وقعت إسرائيل اتفاقا مع شركة Moderna يسمح لنا بشراء لقاحات".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد بلغت هذه الشركة مرحلة متقدمة من التطوير، إذ يدعون أنهم قادرون على تطوير لقاح بحلول أواسط العام المقبل، ونأمل بأن يحققوا النجاح".

وأردف نتنياهو، الذي لم يكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق: "نحن لسنا مقتنعين بأن ذلك سيحصل فعلا لكننا معنيون بالحصول على هذه اللقاحات على وجه السرعة إذا تم تطويرها وعند تطويرها، مما يضعنا في مكان جيد جدًا مقارنةً مع باقي دول العالم".

وأكد: "بالطبع نواصل جهودنا هنا في دولة إسرائيل، في المعهد البيولوجي، حيث نأمل بأن يتم التوصل إلى نتائج هناك أيضًا. وهذا كفيل طبعًا بإيجاد حل للمعضلة التي تتناولها هذه اللجنة بشكل مستمر ألا وهي طريقة كبح انتشار المرض من ناحية، ومن ناحية أخرى مواصلة فتح الاقتصاد طبعًا. نحن نشهد ارتفاعًا مضطردًا نسبيًا في معدلات الإصابة".

وسبق أن أكد باحثون مشاركون في اختبارات اللقاح، الذي تنتجه شركة "Moderna" الأمريكية، أن تجربته أظهرت أنه "مادة مناعية قوية" وقادر على تحييد نشاط الفيروس بجرعة واحدة فقط.

وأعلنت شركة "Moderna" أنها تخطط لبدء تجربة لقاحها على 30 ألف متطوع في شهر يوليو المقبل.

المصدر: RT