الصحة الألمانية: لا حاجة حاليا لتخزين دواء "ديكساكيثازون" وندقق الدراسة البريطانية حوله

اعتبرت وزارة الصحة الألمانية أنه لا حاجة حاليا إلى تخزين احتياطات لدواء "ديكساكيثازون"، الذي أعلنت بريطانيا أنه يمثل أول عقار ثبت أنه يخفض مستوى الوفيات بين المرضى بـ"COVID-19".

إقرأ المزيد

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي: "هذه المادة معروفة منذ زمن طويل، وتستخدم في مجالات كثيرة للطب كدواء مكافئ، لهذا السبب لا توجد حاليا دواع لتخزينه بشكل أو بآخر".

وأشار إلى أن وزارة الصحة الألمانية غير مستعدة حاليا للتعليق جوهريا على نتائج الدراسة التي أجريت في بريطانيا، لأنها ليست مطلعة على تفاصيل الاختبارات.

وأضاف المتحدث: "ندقق الإرشادات، ندقق الدراسة. لا يمكنني التعليق على دراسة لم يتم نشرها حتى الآن".

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، المصادقة على استخدام "ديكساميثازون" في علاج المصابين بفيروس كورونا، وهو دواء رخيص مضاد للالتهابات يستخدم منذ أكثر من 60 عاما، قائلة إنه "أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض".

بدورها، رحبت منظمة الصحة العالمية "بالنتائج الأولية للاختبارات السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة وتظهر أن ديكساميثازون، نوع من كورتيكوستيرويدات، قد ينقذ حياة المصابين بحالات حرجة لمرض COVID-19".

المصدر: وكالات