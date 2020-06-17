أحزاب جنوب السودان تتوصل إلى اتفاق بشأن حكام الولايات

قالت رئاسة دولة جنوب السودان، إن الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه ريك مشار اتفقا على عملية تخص تعيين حكام الولايات الأمر الذي سيزيل على الأرجح عقبة رئيسية في طريق اتفاق السلام بينهما.

وقال الوزير نيال دينق نيال، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن حزب كير سيعين 6 من حكام الولايات العشر بالبلاد، وسيختار حزب مشار 3، بينما تتفق باقي أحزاب المعارضة على حاكم الولاية العاشرة.

وكان مشار عارض من قبل هذا الترتيب، لكن مكتبه قال إن الطرفين توصلا لاتفاق.

من جهة أخرى فشل الطرفان في الوصول إلى آلية لدمج الجماعات المسلحة المتعددة.

وانتهت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2018، لكن الخلافات بين كير ومشار حالت دون اتمام عملية السلام.

وأودت الحرب بحياة 400 ألف شخص تقريبا وتسببت في مجاعة وفجرت أكبر أزمة لاجئين في إفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ولم تصمد اتفاقات سلام سابقة إلا عدة أشهر قبل أن يتجدد القتال.

المصدر: رويترز