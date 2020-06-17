كوريا الجنوبية تختبر الشهر الجاري لقاحات مرشحة لعلاج كورونا

قالت وزارة العلوم الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الصحية ستختبر على القرود لقاحات وأدوية مرشحة لعلاج فيروس كورونا المستجد هذا الشهر.

وسيتم اختبار علاجين تجريبيين ولقاح مرشح تطوره شركات ومنظمات بحثية على القرود، كجزء من نموذج اختبار الحيوانات الذي تدعمه الحكومة.

واختارت الوزارة عددا من شركات الأدوية والمنظمات البحثية والجامعات ودعمتها في تطوير اللقاحات والعلاجات المرشحة ضد "كوفيد-19."

وقالت حكومة سيئول إنها ستدعم التطوير المحلي للعقاقير واللقاحات لعلاج فيروس كورونا، حتى في حال توصل الشركات الأجنبية إلى علاج أولا.

وكانت شركة "سيلتريون" العملاقة لصناعة الأدوية، قد أعلنت في 1 يونيو عن نتائج إيجابية لعلاجها لفيروس كورونا المستجد في التجارب على الحيوانات، وقالت إن علاجها بالأجسام المضادة للفيروسات أظهر انخفاضا بـ100 مرة في الحمل الفيروسي لكورونا.

المصدر: "يونهاب"