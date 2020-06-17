ارتفاع ملموس في الوفيات والإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة شهدت خلال يوم أمس الثلاثاء قفزة ملموسة في حصيلة الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي، رصد 836 وفاة جديدة جراء الجائحة في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، مقابل 395 وفاة في اليوم السابق.

وسجلت في الولايات المتحدة الثلاثاء، حسب بيانات الجامعة، 23705 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، مقابل 19968 إصابة الاثنين.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة، حسب إحصاءات الجامعة، 2141276 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، بينها 117030 حالة وفاة و583503 حالات شفاء.

المصدر: RT