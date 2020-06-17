الصين تعفي بعض الدول الإفريقية من سداد فوائد القروض

نقل التلفزيون الصيني، يوم الأربعاء، عن الرئيس شي جين بينغ قوله "إن بكين ستعفي بعض الدول الإفريقية من سداد فوائد قروض يحين موعد استحقاقها في نهاية 2020".

وأبلغ شي خلال كلمة ألقاها في قمة الصين - إفريقيا، أنه وفي إطار منتدى التعاون الصين - إفريقيا، ستقدم بكين المزيد من التيسيرات في سداد القروض لبعض الدول ومن بينها دول إفريقية.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة لإعطاء أولوية للدول الإفريقية عندما تكون لقاحات لمرض "كوفيد-19" جاهزة للاستخدام.

من جهتها، قالت وكالة "شينخوا" إن القمة الصينية - الإفريقية الإستثنائية تأتي كأحدث شهادة على التزام الجانبين الثابت بالتغلب على تحدي فيروس كورونا المستجد بالتعاون والتضامن.

وأفادت الوكالة بأنه عندما كانت الصين تكافح معركتها ضد الفيروس، سارعت العديد من الدول الإفريقية لمساعدة الشعب الصيني، وقدمت إمدادات طبية وأرسلت رسائل ودية من القلب.

وأشارت في السياق إلى أن "بنك إفريقيا" تبرع بـ150 ألف من الأقنعة الجراحية و900 ألف من القفازات الطبية لمقاطعة هوبي الصينية في أوائل فبراير، فيما أصبح الاتحاد الإفريقي أول منظمة إقليمية رئيسية تعبر عن التضامن مع الصين.

كما مدت الصين يد العون للقارة، حيث أرسلت حتى الآن إمدادات إلى أكثر من 50 دولة إفريقية والإتحاد الإفريقي، وأرسلت خبراء طبيين، وتقاسمت تجربتها في مكافحة الجائحة عبر مؤتمرات الفيديو.

وعلاوة على ذلك، تدعم الصين أيضا إعادة فتح الاقتصاد في إفريقيا، فإلى جانب مشاركتها بنشاط في مبادرة أقرتها مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون عن الدول الأشد فقرا في العالم، فقد ساعدت الصين أيضا على تعزيز تجارة السلع الاقتصادية الرئيسية لإفريقيا في السوق العالمية.

المصدر: وكالات