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جونسون يتعرض لحادث سير أمام البرلمان البريطاني (بالصور)

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جونسون يتعرض لحادث سير أمام البرلمان البريطاني (بالصور)
Reuters TOBY MELVILLE
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.
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أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه تعرض اليوم الأربعاء لحادث سير أمام مبنى البرلمان في لندن، مشيرا إلى عدم سقوط أي إصابات.

وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي لجونسون، في تصريح صحفي: "رئيس الوزراء كان داخل السيارة، ولا توجد أي إصابات بالحادث".

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن سيارة جونسون كانت خارجة من منطقة البرلمان عندما اصطدمت بها عربة تابعة لقوات الأمن.

وأوضحت الوكالة أن الحادث نجم بسب توجه شخص شارك في مظاهرة كردية قرب البرلمان إلى الطريق نحو سيارة جونسون، ما دفعها إلى التوقف فورا لتصطدم بها عربة لقوات الأمن كانت تسير خلفها.

وتعرض الصدام الخلفي لسيارة جونسون لأضرار بسيطة، وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في الحادث واحتجزت المتظاهر الذي تسبب فيه.

جونسون يتعرض لحادث سير أمام البرلمان البريطاني (بالصور)
Reuters HANNAH MCKAY
جونسون يتعرض لحادث سير أمام البرلمان البريطاني (بالصور)
Reuters HANNAH MCKAY
جونسون يتعرض لحادث سير أمام البرلمان البريطاني (بالصور)
Reuters HANNAH MCKAY

المصدر: وكالات

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