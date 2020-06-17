بكين تعلق الأنشطة الرياضية وتغلق صالات الرياضة بسبب تفشي كورونا

أصدر مكتب بلدية بكين للألعاب الرياضية إشعارا عاجلا بتعليق الأحداث الرياضية وغلق صالات رياضية محددة، بعد التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية.

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ووفقا للإشعار، سيتم تعليق جميع أنواع الأنشطة الرياضية وغلق جميع حمامات السباحة والصالات الرياضية ومنع رياضات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وجميع الرياضات الجماعية الأخرى.

في المقابل، يُفرض على جميع المنشآت الرياضية الأخرى المفتوحة اتباع تعليمات صارمة بهدف منع العدوى.

وألغى مطارا بكين في وقت سابق من اليوم أكثر من ألف رحلة جوية، أي ما يعادل 70% من الرحلات المقررة.

وأثار اكتشاف بؤرة جديدة لوباء "كوفيد- 19" في سوق تشينفادي في العاصمة الصينية، الذعر في أرجاء البلاد، بعد أن كانت الصين نجحت في وقت سابق من العام الجاري، في السيطرة بشكل كبير على تفشي العدوى، من خلال إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق مشددة.

المصدر: وكالات