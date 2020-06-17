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روسيا: لا أدلة مقنعة على وقوف إيران وراء هجمات صاروخية على السعودية

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روسيا: لا أدلة مقنعة على وقوف إيران وراء هجمات صاروخية على السعودية
Reuters Hamad l Mohammed
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أعربت موسكو عن شكوكها في التقرير الأممي الذي خلص إلى أن صواريخ الكروز التي استخدمت في هجمات صاروخية على منشآت مدنية في السعودية إيرانية الصنع.

وشددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على غياب أي أدلة مقنعة تثبت تورط إيران في تلك الهجمات.

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وأشارت زاخاروفا أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء إلى أنه من بين "الأدلة الدامغة" المطروحة في التقرير الأممي ذكر عبارات باللغة الفارسية، قائلة: "يشبه كل ذلك الحالات السابقة عندما استخدمت أحاديث بلغات أجنبية في الخلوص إلى استنتاجات بشأن تورط الدول التي تتحدث بهذه اللغات في الجرائم ومن ضمنها المفبركة".

يتبع..

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