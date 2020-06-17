المبعوث الأمريكي في جنيف يرد على المطالبة بالتحقيق في العنصرية ببلاده

قال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، أندرو بريمبرغ، إن الولايات المتحدة تسعى سعيا حثيثا لمكافحة التمييز العنصري وإصلاح الشرطة، بعد وفاة مواطنها الأسود، جورج فلويد.

ودعا المبعوث الأمريكي الدول الأخرى أن تظهر مستوى الاستعداد نفسه، التي تظهره الولايات المتحدة.

وأصدر بريمبرغ البيان قبل ساعات من بدء نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الدول الإفريقية بخصوص العنصرية و "وحشية الشرطة" في مواجهة المحتجين.

وقال المبعوث الأمريكي: "باعتبارنا المدافع الرئيسي في العالم عن حقوق الإنسان، فإننا نطالب جميع الحكومات بإظهار مستوى الشفافية والمحاسبة نفسه الذي تمارسه الولايات المتحدة وشركاؤنا الديمقراطيون".

وأضاف: "لسنا فوق مستوى التدقيق، بيد أن أي قرار لمجلس حقوق الإنسان حيال هذه القضية يسمي دولا بعينها، يجب أن يكون شاملا وأن يشير إلى دول عديدة تمثل فيها العنصرية مشكلة".

المصدر: رويترز