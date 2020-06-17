الهند.. أدركت أن مفاتيح دراجتها في الخارج فكان الموت في انتظارها

لقيت امرأة مصرعها بعد أن اصطدمت بباب زجاجي في أحد البنوك بولاية كيرالا الهندية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

حتى لو شاهدت هذا الفيديو عدة مرات، لن تصدق أن المرأة التي اصطدمت بالباب الزجاجي قد ماتت بعد ذلك بوقت قصير، لكن تعددت الأسباب والموت واحد، كما حدث في أحد البنوك بالهند.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح الاثنين حين دخلت امرأة تدعى "بينا جيجو بول"، البنك لإنهاء معاملة لها هناك، وعندما اقتربت من مكتب الموظف استدارت فجأة واندفعت بسرعة للخارج بعد أن أدركت أنها تركت مفاتيح دراجتها النارية في الخارج.

ويُظهر الفيديو "بينا" وهي تصطدم بالباب الزجاجي للبنك بعنف، فتحطم الزجاج وانهارت المرأة متكومة على الأرض.

وبعدها شاهد الجميع المرأة المذهولة وهي تحاول أن تقف ممسكة ببطنها في ألم شديد، وعندها قفز عملاء البنك من أماكنهم لمساعدتها، عندما لاحظوا دماء غزيرة على ملابسها، وقد أجلسها الناس على مقعد قريب قبل أن تفقد وعيها.

كانت قطعة زجاج حادة قد طعنت المرأة طعنة نافذة وخطيرة في بطنها.

وبعد دقائق قام بعض الأشخاص في البنك بنقل "بينا" إلى مستشفى قريب؛ لكنها توفيت متأثرة بجراحها.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن المرأة فقدت وعيها وهي في البنك.

وقالت الشرطة إنه تم نقلها إلى مستشفى بيرومبافور تالوك، لكن "بينا" توفيت بعد وصولوها إلى المستشفى بقليل.

Woman dies after running into a glass door that she did not realise was closed https://t.co/U1zZMQKSTY — Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2020

المصدر: الدايلي ميل