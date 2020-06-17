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تقرير.. الكشف عن سبب أكبر خرق بتاريخ CIA وكيف وصلت المعلومات لويكيليكس

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تقرير.. الكشف عن سبب أكبر خرق بتاريخ CIA وكيف وصلت المعلومات لويكيليكس
Reuters
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كشف تقرير أن أكبر عملية سرقة لوسائل سيبرانية بتاريخ الـ CIA كان سببها انشغال وحدة متخصصة في الوكالة ببناء أسلحة سيبرانية، ما دفع بأحد الموظفين لاستغلال التراخي الأمني.

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وجاء في التقرير المنشور أمس الثلاثاء، أن هذا الخرق الذي وقع عام 2016 في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، قدم لـ"ويكيليكس" أدوات قرصنة سرية، ووفقا للتقرير فإن حجم المعلومات المسروقة غير معلوم، إلا أن التقديرات تشير إلى حجم يبلغ نحو 34 تيرابايت من المعلومات، أي ما يساوي 2.2 مليار صفحة مكتوبة.

وقال التقرير: "فشلنا في كشف أو التعامل بصورة منسقة مع إشارات تحذيرية بأن شخصا، أو أشخاصا، ممن لديهم قدرة الوصول إلى معلومات الـCIA السرية، يشكل أو يشكلون خطرا غير مقبول للأمن الوطني".

يذكر أن هذا الخرق أعلن عنه في مارس 2017، عندما نشرت "ويكيليكس" ما قالت إنه أكبر جائزة دفينة بسلسلة "Vault 7" فصلت تحتها بعض أكثر الأسلحة السيبرانية تعقيدا للوكالة، وكانت الواشنطن بوست أول من نشر تقريرا حول ذلك.

المصدر: CNN

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