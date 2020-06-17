مجلس حقوق الإنسان يناقش مشروع قرار حول العنصرية واستخدام القوة ضد المحتجين في أمريكا

يناقش مجلس حقوق الانسان، اليوم الأربعاء، مشروع قرار خاص بالعنصرية ضد الأفارقة وذوي الأصول الإفريقية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد الشرطة.

ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به دول إفريقية، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة، الذي دعا المشروع إلى إنشاؤها بفتح تحقيق في ردود الإدارة الأمريكية على الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوة، كما يدعو الحكومة الأمريكية والدول الأخرى إلى التعاون مع لجنة التحقيق وتيسير عملها.

كذلك يطالب مشروع القرار، الذي تقدمت به الدول الإفريقية وعددها 54 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإثبات الوقائع والظروف المتعلقة بالعنصرية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم، وتقديم الجناة إلى العدالة.

المصدر: RT