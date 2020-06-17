 
مباشر

القبض على قائد كبير بتنظيم "داعش" في أفغانستان

أخبار العالم

القبض على قائد كبير بتنظيم
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o47x

ألقت الشرطة الأفغانية القبض على 4 أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم واحد من قادة التنظيم الكبار بمقاطعة كونار شرقي أفغانستان.

إقرأ المزيد
مقتل 7 عناصر من الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان
مقتل 7 عناصر من الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، بأن قوات العمليات الخاصة بالشرطة الوطنية الأفغانية، نفذت عملية مناهضة للإرهاب مساء أمس الثلاثاء، حيث ألقت القبض على أعضاء من التنظيم في قرية جابا بوشاد بمنطقة ساركانو.

وذكر بيان للوزارة بأنه تم إحالة الملفات الخاصة بالأشخاص المقبوض عليهم للهيئات المعنية لاستكمال التحقيق، دون ذكر تفاصيل عن هويات المسلحين المقبوض عليهم.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا