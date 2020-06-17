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على خلفية تدهور العلاقات بين الكوريتين.. وزير الوحدة الجنوبي يعرض الاستقالة

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على خلفية تدهور العلاقات بين الكوريتين.. وزير الوحدة الجنوبي يعرض الاستقالة
Reuters
جنود كوريون جنوبيون يغلقون بوابة عند نقطة حراسة بالقرب من المنطقة المجردة من السلاح (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين، في باجو، كوريا الجنوبية
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عرض وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تقديم استقالته من منصبه على خلفية تدهور العلاقة بين الكوريتين.

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وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون تشول، الذي يشرف على التواصل مع كوريا الشمالية، عرض استقالته قائلا إنه يتحمل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

وأعلنت بيونغ يانغ يوم 9 يونيو وقف كل قنوات الاتصال مع سيئول، ردا على إرسال المنشقين الشماليين منشورات دعائية من كوريا الجنوبية إلى أراضي كوريا الشمالية.

ويأتي ذلك بعد أيام من اتخاذ كوريا الجنوبية إجراءات قانونية ضد المنشقين، الذين يرسلون مواد مثل الأرز ومنشورات مناهضة لكوريا الشمالية، عادة من خلال بالونات عبر الحدود شديدة التحصين أو في زجاجات عبر البحر.

وفي وقت سابق، وجهت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، انتقادات لاذعة إلى كوريا الجنوبية قائلة: "يبدو أن الوقت قد حان للقطيعة مع الكوريين الجنوبيين".

المصدر: وكالات

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