لليوم 23 على التوالي.. دولة آسيوية بدون إصابات أو وفيات بكورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الأربعاء، عن عدم تسجيلها أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا، لتظل لليوم الثالث والعشرين على التوالي بدون تسجيل أي حالة انتقال محلية للعدوى.

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وقال تايسين ويسانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة "كوفيد 19" الحكومي، إن البلاد سجلت إجمالا 58 حالة وفاة تتعلق بالفيروس، من بين 3135 إصابة مؤكدة، فيما تعافى 2996 مريضا.

وجميع حالات الإصابة التي سجلت مؤخرا جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.

المصدر: رويترز