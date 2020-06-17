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الجيش الإسرائيلي يقبض على متسلل من جنسية عربية

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقبض على متسلل من جنسية عربية
Reuters
صورة أرشيفية
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قال الجيش الإسرائيلي إنه ألقى القبض على شخص اجتاز الحدود من الجهة اللبنانية خلسة.

وأوضح بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن القوات الإسرائيلية رصدت صباح اليوم الأربعاء، تسلل مشتبه به من لبنان إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله.

وأضاف البيان أن المشتبه به سوداني الجنسية، ويبدو أنه لجأ إلى إسرائيل باحثا عن العمل وليس للقيام بعمل عدائي.

المصدر: RT

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