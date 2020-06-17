الجيش الإسرائيلي يقبض على متسلل من جنسية عربية

قال الجيش الإسرائيلي إنه ألقى القبض على شخص اجتاز الحدود من الجهة اللبنانية خلسة.

وأوضح بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن القوات الإسرائيلية رصدت صباح اليوم الأربعاء، تسلل مشتبه به من لبنان إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله.

وأضاف البيان أن المشتبه به سوداني الجنسية، ويبدو أنه لجأ إلى إسرائيل باحثا عن العمل وليس للقيام بعمل عدائي.

#عاجل رصدت قوات جيش الدفاع صباح الوم تسلل مشتبه فيه من لبنان 🇱🇧 الى إسرائيل 🇮🇱 حيث تم اعتقاله من قبل القوات.



مصادر عسكرية: كما يبدو الحديث عن مشتبه فيه سوداني الجنسية باحث عن العمل وليس عن عمل عدائي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 17, 2020

المصدر: RT