الولايات المتحدة.. محاكمة عسكري مؤيد لليمين المتطرف بتهمة قتل شرطي أسمر

وجهت محكمة فدرالية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تهمة القتل إلى عسكري مؤيد لليمين المتطرف، قتل رجل شرطة أسمر بمدينة أوكلاند في الولاية.

وقال مسؤولون فدراليون إن الرقيب في القوات الجوية الأمريكية ستيفن كاريليو مرتبط بحركة "Boogaloo" اليمينية المتطرفة.

ونفذ كاريليو هجوما على أفراد الشرطة قرب أحد المباني الحكومية في مدينة أوكلاند يوم 29 مايو، حين اقترب من المبنى على متن سيارة ميني فان، ثم أطلق النار عليهم من بندقية رشاشة غير مسجلة رسميا ومزودة بكاتم للصوت، ما أسفر عن مقتل رجل الشرطة الأسمر ديفيد أندروود وإصابة آخر بجروح.

كما أدين شريك كاريليو، المدعو روبرت جوستوس، الذي كان يقود السيارة أثناء الهجوم لمشاركته في العملية.

Steven Carrillo, the U.S. Air Force sergeant who murdered a Santa Cruz deputy is accused of assassinating Federal Protective Services Officer Patrick David Underwood and injuring his partner on the night of May 29, after firing on them from a white van Robert A. Justus Jr. drove. pic.twitter.com/LrLQUSWQqc — THE CONNET (@THEAlleyeceeing) June 17, 2020

ويشير جانب الادعاء إلى أن المتهمين كانا يسعيان للاستفادة من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في مينيسوتا، والتي جرت في أوكلان، لتنفيذ هجومهما.

واستمرت ملاحقة ستيفن كاريليو عدة أيام، ودخل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة لحظة إلقاء القبض عليه، وأصيب بطلق ناري. كما قتل كاريليو أحد الشرطيين وأصاب 4 آخرين، ويحاكم بهذا الشأن في قضية منفصلة على مستوى الولاية.

MORE: Federal officials say Steven Carrillo was associated with extremists w/ ideology of inciting violence, impending civil war or uprising in US; found patch on ballistic vest w/ symbols (igloo & Hawaiian print) associated with "Boogaloo" movement. pic.twitter.com/aI1P88bUae — Maureen Naylor (@MaureenKTVU) June 16, 2020

ويشار إلى أن حركة "Boogaloo"، التي كان المتهم من مؤيديها، تروج لأفكار التفوق العرقي وتدعو أنصارها للتحضير لحرب أهلية ثانية في الولايات المتحدة وعصيان مسلح. ويعتبر أنصارها أفراد الشرطة وقوات الأمن أعداء لهم.

وتشير السلطات الأمريكية إلى أن طبيعة هذه الحركة لا تزال غامضة، إذ لا يوجد لها هيكل محدد أو أجهزة تنظيمية. وهي تجمع مؤيدي أفكار التفوق العرقي واليمينيين المتطرفين الذين ينسقون أنشطتهم عبر الانترنت.

المصدر: وكالات