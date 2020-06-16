ترامب يعقد لقاء "عاطفيا" مع أسر ضحايا عنف الشرطة

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذوي ضحايا عنف الشرطة بالبيت الأبيض، وذلك قبل توقيعه على أمر تنفيذي حول إصلاح الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن "هذا كان لقاء مهما جدا وعاطفيا"، مضيفة أن ترامب استمع إلى "قصص مؤلمة ومأسوية" لفقدان العائلات أبناءها.

وأضافت المتحدثة أنه "كانت هناك دموع وانفعالات كثيرة، والرئيس كان حزينا جدا"، مشيرة إلى أن ترامب أكد عزمه تقديم المساعدة لتلك العائلات.

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وتحدث ترامب مع أهالي أحمد أربري وجمال روبرسون وأنتوون روز الذين قتلوا برصاص الشرطة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

ولم يظهر أفراد عائلات الضحايا إلى جانب ترامب أثناء توقيعه أمرا تنفيذيا حول إصلاح الشرطة.

وأوضح المستشار في البيت الأبيض جارون سميث، أن ذلك كان قرارا مشتركا، على اعتبار أن هذا اللقاء "ليس فرصة مناسبة لالتقاط الصور"، وأن هدفه مساعدة العائلات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي وقع أمرا تنفيذيا حول إصلاح الشرطة بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات العارمة ضد العنصرية وعنف الشرطة، التي اندلعت في الولايات المتحدة في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد في ولاية مينيسوتا على يد الشرطة.

المصدر: وكالات