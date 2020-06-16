الإفراج عن أخطر شركاء بارون المخدرات بابلو إسكوبار (صورة)

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بإطلاق سراح كارلوس ليهدر، الشريك الرئيسي لتاجر الكوكايين المشهور عالميا بابلو إسكوبار، بعد فترة سجن طويلة قضاها في السجون الأمريكية.

وأوضح محامي ليهدر أن موكله توجه إلى ألمانيا يوم الاثنين حيث سيقيم في العاصمة برلين، بعد الإفراج عنه من أحد سجون ولاية فلوريدا.

وليهدر (70 سنة) يملك الجنسيتين الكولومبية والألمانية، وكان متورطا في الانضمام لكارتل "ميديلين"‏، وهي منظمة إجرامية كولومبية سيئة الصيت تخصصت في تهريب الكوكايين بين أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة في حقبة الثمانينات من القرن الماضي.

“El cómplice más cercano de Pablo Escobar enviado a Alemania”, así tituló la revista Spiegel un informe en el que cuenta de la entrega de Carlos Lehder por parte de Estados Unidos a este país europeo. https://t.co/uGneT2lRwa — Revista Semana (@RevistaSemana) June 16, 2020

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ليهدر كان أول من تفنن في تطبيق ما يسمى بـ "طائرات الكوكايين"، إذ كان الكارتل ينقل الكوكايين إلى ميامي كل يوم عبر أسطول كامل من الطائرات الصغيرة.

وألقي القبض على ليهدر في كولومبيا عام 1987، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث قضت محكمة أمريكية على التاجر بالسجن 134 عاما، وخففت هذه العقوبة إثر تعاونه مع السلطات الأمريكية وشهادته ضد تاجر الكوكايين البنمي الشهير، مانويل نورييغا.

المصدر: "أسوشيتد برس"