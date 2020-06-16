بعد أسابيع من الاحتجاجات.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى تحسين ممارسات الشرطة، قائلا إن "الأمريكيين يريدون القانون والنظام".

فبعد أسابيع من الاحتجاجات على عنصرية ووحشية الشرطة، التي فجرها مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد يوم 25 مايو وهو في قبضة الشرطة بمدينة منيابوليس، قدم ترامب ردا سياسيا على المخاوف المتصلة بمظالم عرقية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر التي يسعى فيها للفوز بفترة رئاسة ثانية.

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وقال ترامب في حفل أقيم بحديقة الزهور في البيت الأبيض قبل توقيع الأمر التنفيذي "الأمريكيون يريدون القانون والنظام، هم يطالبون بالقانون والنظام".

ويقدم الأمر التنفيذي أموالا اتحادية لإدارات الشرطة التي تحوز شهادات من هيئات من خارجها ويحظر استعمال أسلوب الخنق في إلقاء القبض على الجناة إلا إذا كانت حياة رجل شرطة عرضة للخطر.

وكرر ترامب رفضه وقف تمويل الشرطة من خلال إعادة تشكيل إداراتها أو حتى حلها.

وقال مسؤولون إن الأمر التنفيذي، الذي وقع اليوم، سيشجع إدارات الشرطة على استخدام أحدث المعايير لاستخدام القوة وتحسين تبادل المعلومات بحيث لا يتم الاستعانة بأصحاب السجلات السيئة في العمل الشرطي والاستعانة بأخصائيين اجتماعيين عند تعامل جهات إنفاذ القانون مع القضايا التي لا تتضمن جرائم عنف والتي تشمل إدمان المخدرات والتشرد.

المصدر: وكالات