وزيرة الدفاع الألمانية لترامب: حلف الناتو ليس منظمة تجارية والأمن ليس سلعة يتم تداولها

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، يوم الثلاثاء، ردا على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، إن "الأمن ليس سلعة يتم تداولها".

وأضافت كرامب كارينباور خلال مناقشة في "كونراد أديناور" في ستيفتونغ بالعاصمة برلين: "حلف الناتو ليس منظمة تجارية والأمن ليس سلعة".

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ويوم الاثنين، اتهم ترامب ألمانيا بأنها "جانحة" في مدفوعاتها لمنظمة حلف شمال الأطلسي وتعهد بالالتزام بخطة انسحاب القوات ما لم تغير برلين مسارها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "ما لم تدفع ألمانيا، سنسحب جنودنا"، مضيفا أن برلين لا تنفق بالشكل الكافي على الدفاع وحسب ما يطلبه حلف "الناتو".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستخفض عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفا.

وكان الرئيس الأمريكي أمر البنتاغون في 5 يونيو بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا حتى شهر سبتمبر القادم، فيما أفاد مسؤول أمريكي كبير وقتها بأن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا هو 34500.

وألمحت سفارة الولايات المتحدة في وارسو، لإمكانية نقل قواتها من ألمانيا إلى بولندا، حيث قالت السفيرة الأمريكية جورجيت موسباكر "إن المحادثات حول تعزيز الوجود الأمريكي في بولندا "تسير على الطريق الصحيح"، وسط تقارير عن إمكان نقل قوات أمريكية متمركزة حاليا في ألمانيا شرقا.

وجاء في تغريدة نشرتها السفيرة أن "المفاوضات تسير على الطريق الصحيح! تصوُّر الرئيس دونالد ترامب والرئيس أندريه دودا لتعزيز الوجود الأمريكي في بولندا سيكون أكبر مما كان مقررا.. ترقبوا إعلانا وشيكا".

المصدر: رويترز