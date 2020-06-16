إسرائيل تسجل 258 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ مساء أمس الاثنين، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إسرائيل 19495 حالة.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بالمقارنة مع تلك التي سجلت أمس الاثنين (182 حالة)، بينما لم تسجل وزارة الصحة أي وفيات جديدة جراء فيروس كورونا، لتبقى حصيلة ضحايا الفيروس في إسرائيل 302 شخص.

إقرأ المزيد

وفي الوقت الحالي يتلقى العلاج 3744 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات الإسرائيلية، بينهم 39 شخصا بحالة خطيرة، و29 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في إسرائيل 15449 شخصا.

وتشهد إسرائيل ارتفاعا في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا منذ أواخر مايو الماضي بعد السيطرة على الفيروس بشكل عام.

المصدر: نوفوستي