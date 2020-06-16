أنقرة: التعليقات الفرنسية على دور تركيا في ليبيا دليل على سياسة باريس القاتمة تجاه هذا البلد

أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء بأن التعليقات الفرنسية الأخيرة على الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا يظهر سياسة باريس "القاتمة وغير المفهومة" تجاه ليبيا.

وأضاف البيان أن "دعم فرنسا لحفتر تسبب في تفاقم الأزمة ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الأطلسي".

وكانت الخارجية الفرنسية قالت في بيان، أمس الاثنين، إن التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا، وخاصة تكثيف الدعم التركي، غير مقبول ولا بد أن ينتهي.

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تواصل الهجوم بدعم تركي "هائل"، رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار.

كما أكدت أن "التدخل الأجنبي، ولا سيما تكثيف الدعم التركي، أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف".

يتبع..