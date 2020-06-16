عشرات المفقودين بعد غرق قارب في بحيرة كيفو بشرق الكونغو

قال مسؤولون حكوميون ورئيسة منظمة غير حكومية، يوم الثلاثاء، إن عشرات الأشخاص فقدوا بعد غرق مركب في بحيرة كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال نوربرت روجوشا، المسؤول عن البحيرة المعين من قبل الحكومة دون أن يتطرق إلى كل التفاصيل، إن الحادث وقع في وقت مبكر يوم الاثنين بعد نحو 20 دقيقة من انطلاق المركب من جزيرة في البحيرة باتجاه العاصمة الإقليمية جوما التي تبعد نحو 30 كيلومترا.

وأفادت إستر موراتوا، التي ترأس منظمة محلية للحقوق المدنية، بأن المركب غادر قرية كيشيكي في جزيرة إجوي في بحيرة كيفو التي تفصل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وعلى متنه ما يصل إلى 80 شخصا عند منتصف ليل الأحد تقريبا.

وأضافت أن الصيادين الذين توجهوا للمشاركة في جهود الإنقاذ عثروا على 19 ناجيا.

المصدر: رويترز