الأناضول: "الناتو" قلق من التواجد الروسي المتزايد شرق المتوسط

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن الحلف قلق من الوجود الروسي شرق المتوسط.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال لمراسل الأناضول، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، عقد الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس.

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وأضاف ستولتنبرغ أن الوضع في ليبيا صعب وخطير للغاية، معربا عن قلق الحلف حيال الوجود الروسي المتزايد في شرق البحر المتوسط، وخصوصا في ليبيا.

وشدد على ضرورة توصل أطراف الصراع الليبي عبر التفاوض إلى حل سلمي سياسي، معبرا عن دعمه لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في ألمانيا قبل شهور.

المصدر: الأناضول