ميركل تجري محادثات مع أردوغان حول ليبيا والوضع في شرق المتوسط

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم الثلاثاء، إن المستشارة أنغيلا ميركل أجرت محادثة بالفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ليبيا والوضع بشرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المتحدث أن ميركل وأردوغان اتفقا على ضرورة تعزيز عملية الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي في ليبيا.

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والاثنين، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر تركي، أن أنقرة تجري محادثات مع الحكومة الليبية في طرابلس، بشأن استخدام قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة البحرية.

وبحسب المصدر، لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الاستخدام العسكري التركي المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق السيطرة عليها الشهر الماضي.

وقال المصدر، مشترطا عدم ذكر هويته، إن "استخدام تركيا للوطية.. على جدول الأعمال"، مضيفا أنه "قد يكون من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية".

هذا وقد شهدت المعارك في ليبيا بين قوات حكومة الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر، تطورات ميدانية متسارعة في الأسابيع الأخيرة، حيث تمكنت قوات حكومة الوفاق من إحكام سيطرتها على كامل منطقة طرابلس الكبرى، التي تضم العاصمة وضواحيها ومدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة، وتواصل تقدمها نحو سرت، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.

المصدر: رويترز