مندوب روسيا الدائم في فيينا يدعو لحماية الاتفاق النووي مع إيران من "المسار التدميري" لواشنطن

دعا ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالاتفاق النووي مع إيران إلى حمايته من تهديدات "المسار التدميري" للولايات المتحدة.

وجاءت دعوة أوليانوف اليوم الثلاثاء، أثناء اجتماع افتراضي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد فيه على ضرورة إيجاد سبل للتنسيق مع طهران بهدف حماية الاتفاق.

جدير بالذكر أن إيران وقعت عام 2015 اتفاقا مع مجموعة دول "5+1" لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وأكدت طهران بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني بغارة أمريكية، أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.

المصدر: وكالات