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مقاتلة صينية تدخل المجال الجوي لتايون للمرة الثالثة خلال أيام

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مقاتلة صينية تدخل المجال الجوي لتايون للمرة الثالثة خلال أيام
Reuters
طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني- أرشيف
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قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائراتها اعترضت طائرة مقاتلة صينية بعد أن اقتحمت لفترة وجيزة منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة اليوم الثلاثاء في ثالث حادث تدخل من نوعه خلال أسبوع.

وأضافت الوزارة أن الطائرة المقاتلة، من طراز (جيه-10)، تلقت تحذيرات عبر الراديو قبل أن تبعدها طائرات تابعة لسلاح الجو التايواني إلى خارج المجال الجوي جنوب غرب الجزيرة.

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وكانت الوزارة قد قالت يوم الثلاثاء الماضي إن عدة طائرات مقاتلة من طراز (سو-30)، إحدى الطائرات الحربية الصينية الأكثر تقدما، اقتحمت المجال الجوي نفسه وتلقت أيضا تحذيرا لمغادرة المنطقة.

وأضافت الوزارة يوم الجمعة أيضا أن طائرة أخرى من طراز (واي-8)، التي يعود تصميمها للحقبة السوفييتية ويجري تعديلها لأغراض الاستطلاع، تلقت تحذيرا أيضا من سلاح الجو التايواني لمغادرة المجال الجوي للجزيرة، وكان ذلك أيضا في جنوب غرب البلاد.

وتشكو تايوان من أن الصين، التي تقول إن الجزيرة التي تتمتع بنظام ديمقراطي تابعة لها، صعَدت أنشطتها العسكرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يشكل تهديدا لتايوان مع انشغال العالم بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي المقابل، صعدت الولايات المتحدة أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة أيضا، وذلك بالقيام بجولات بحرية شبه منتظمة عبر مضيق تايوان.

المصدر: رويترز

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