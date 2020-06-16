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وكالة هندية نقلا عن مصادر عسكرية: مقتل وإصابة 43 عنصرا في الجيش الصيني خلال الاشتباكات الحدودية

إحصائية رسمية تظهر أن 1.7 مليون أسرة إيطالية تعيش في "فقر مدقع"

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إحصائية رسمية تظهر أن 1.7 مليون أسرة إيطالية تعيش في
Reuters Alessandro Garofalo
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أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن هناك ما يقرب الـ1.7 مليون أسرة تعيش في حالة فقر مدقع، أي بنسبة 6.4%، بينما كانت بنسبة 7% عام 2018.

وأشارت معطيات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، عن الفقر في 2019 على وجه الخصوص، إلى أن "نسبة الفقر المطلق ترتفع من 5.0% في 2018 إلى 6.6% عام 2019 في البلديات الأصغر، والضواحي المشتركة للمدن الكبرى شمال شرقي البلاد".

أما بالنسبة للبلديات في وسط المناطق الحضرية الشمالية، فقد "تم تأكيد انجراف نحو الفقر بنسبة 7.1%"، أي "أعلى من البلديات الواقعة بأطراف المناطق الحضرية، وتلك التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، بنسبة 4.8%".

وبحسب الإحصائية تصل النسبة في البلديات الأصغر المتبقية الى 6.1%.

وأوضح تقرير المعهد الوطني الإيطالي للاحصاء، أن "الفقر المدقع يشمل أيضا، الأسر الأكبر ذات الأطفال القاصرين".

المصدر: آكي

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