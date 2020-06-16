إحصائية رسمية تظهر أن 1.7 مليون أسرة إيطالية تعيش في "فقر مدقع"

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن هناك ما يقرب الـ1.7 مليون أسرة تعيش في حالة فقر مدقع، أي بنسبة 6.4%، بينما كانت بنسبة 7% عام 2018.

وأشارت معطيات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، عن الفقر في 2019 على وجه الخصوص، إلى أن "نسبة الفقر المطلق ترتفع من 5.0% في 2018 إلى 6.6% عام 2019 في البلديات الأصغر، والضواحي المشتركة للمدن الكبرى شمال شرقي البلاد".

أما بالنسبة للبلديات في وسط المناطق الحضرية الشمالية، فقد "تم تأكيد انجراف نحو الفقر بنسبة 7.1%"، أي "أعلى من البلديات الواقعة بأطراف المناطق الحضرية، وتلك التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، بنسبة 4.8%".

وبحسب الإحصائية تصل النسبة في البلديات الأصغر المتبقية الى 6.1%.

وأوضح تقرير المعهد الوطني الإيطالي للاحصاء، أن "الفقر المدقع يشمل أيضا، الأسر الأكبر ذات الأطفال القاصرين".

المصدر: آكي