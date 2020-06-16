نتنياهو يحدد موعدا مشروطا لاستئناف الرحلات الجوية إلى اليونان وقبرص

رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يفتح المجال الجوي أمام الرحلات إلى اليونان وقبرص في الأول من شهر أغسطس القادم.

وأوضح نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن عودة الرحلات هذه منوط بماذا سيحدث بالنسبة لتفشي جائحة كورونا، مضيفا "إذا سمحت نسبة الإصابة بالمرض بذلك فهذا سيكون موعد عودة الرحلات من جديد. هذه بشرى هامة جدا".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني، أثناء اللقاء التشاوري المشترك للحكومتين الإسرائيلية واليونانية في القدس في أول رحلة خارجية يقوم بها الضيف اليوناني منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT