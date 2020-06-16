إيران.. أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و115 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 192439، منها 2815 مصابا بفیروس كورونا في حال صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 115 حالة وفاة جديدة وارتفاع الاجمالي إلى 9065".

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ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 152675، إضافة لإجراء 1293609 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الصحي ذو طابع أحمر في أقاليم خوزستان، أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، خراسان، لورستان، هرمزغان، كردستان، كرمانشاه، كلستان، سيستان وبلوشيستان.

وتشير أرقام اليوم إلى ارتفاع في عدد الإصابات اليومية اليوم الثلاثاء مقارنة مع مؤشرات أمس الاثنين عند 2449 إصابة جديدة و113 حالة وفاة.

المصدر: RT