خلاف بين عرب وشيشان يشعل فتيل العنف في مدينة فرنسية

توجه الأمين العام لوزارة الداخلية الفرنسية، لوران نوناز، إلى مدينة ديجون على خلفية أعمال تخريب وعنف واشتباكات شهدتها الأحياء هناك، بين سكان من أصول عربية وشيشانية.

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واندلعت أعمال العنف، بعد مقتل شاب شيشاني على يد شاب عربي، واستدعت عائلة الضحية شبابا من أصول شيشانية من بلجيكا وألمانيا، ما أدى إلى تفاقم الوضع.

واستعمل سكان المنطقة خلال المواجهات أسلحة، وتم حرق بعض الممتلكات، وتحاول قوات الأمن الفرنسي لليوم الثالث على التوالي السيطرة على الوضع.

وقالت الشرطة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، إنها تدخلت خلال الليل لاستعادة الأمن والنظام في مدينة ديجون، بعد أن أضرم شبان النار في سيارات وحاويات قمامة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

المصدر: RT