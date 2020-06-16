سيئول: إرسال كوريا الشمالية لمنشورات دعائية للجنوب ينتهك اتفاقية بانمونجوم

قالت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية في حال أرسلت منشورات دعائية عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية، فسوف ينتهك ذلك اتفاقية "بانمونجوم" المشتركة بين الكوريتين.

وقال مصدر بالوزارة بشأن تهديد كوريا الشمالية بإرسال منشورات دعائية إلى الجنوب، إن كوريا الشمالية إذا أرسلت منشورات دعائية بالفعل، فسوف يمثل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان بانمونجوم الذي توصل إليه زعيما الكوريتين أثناء قمتهما في عام 2018.

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وجدد التأكيد على أنه يجب على كلا الجانبين، الجنوبي والشمالي، أن يبذلا الجهود للالتزام باتفاقياتهما.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إلى احتمال نشر قواتها في المناطق التي تم تجريدها من السلاح بموجب الاتفاق بين الكوريتين، وإرسال منشورات دعائية إلى الجنوب.

وقالت إنها ستضع خطط العمل العسكري للحصول على موافقة من اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.

وبخصوص ذلك ذكر المصدر، أنه من النادر للغاية أن تكشف كوريا الشمالية عن عملية صنع القرار الداخلي في كل مرحلة.

وأضاف أن كوريا الشمالية تعلن عادة عن نتائج عملية صنع القرار، ولا تكشف عن العملية في كل مرحلة.

وردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الشمالية أرسلت لكوريا الجنوبية إخطارا فيما يتعلق بإغلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية، وإزالة المنشآت السياحية في جبل كومكانغ، قال المصدر إن الحكومة لم تتلق أي إخطار من الشمال وتم إغلاق جميع القنوات لتلقي الإخطارات.

يذكر أن العلاقات بين الكوريتين شهدت توترا خلال الفترة الأخيرة.

وقد أعلنت كوريا الشمالية عن إغلاق قنوات الاتصال المقامة سابقا مع الجنوب، ردا على ما وصفته بيونغ يانغ بـ "الاستفزازات" من قبل سيئول، وهددت باتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.

المصدر: يونهاب