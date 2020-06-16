الموت بكورونا يفجع البرلمانية الأمريكية المسلمة إلهان عمر

أعلنت السيناتور الديمقراطية، إلهان عمر، وفاة والدها صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين.

ونشرت الهان عمر، المسلمة من أصل صومالي، تغريدة عبرت من خلالها عن الحزن الشديد لوداع والدها، نور محمد عمر.

ودخل والدها عمر في غيبوبة منذ 9 أيام في مركز هينيبين الطبي بولاية مينيسوتا بسبب مرض كوفيد- 19.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



Surely we belong to God and to him shall we return.



It is with tremendous sadness and pain to say goodbye to my father, Nur Omar Mohamed. No words can describe what he meant to me and all who knew and loved him. pic.twitter.com/gb7q0gMXG2 — Ilhan Omar (@IlhanMN) June 16, 2020

وأفادت صحف محلية أن نور محمد عمر (67 عاماً) في حالة خطرة، وأشارت إلى أن صحراء، شقيقة إلهان، قد سافرت من كينيا لتكون بجانب والدها.

وزعمت منصات إعلامية أمريكية أن هناك حالة من الاحتقان بين إلهان ووالدها منذ ثلاثة أشهر بسبب نشر صورة لها مع زوجها الجديد، تيم مينيت، ويده على ظهرها.

وذكرت هذه المصادر أن والدها كان يعتقد بأن الصورة مهينة للغاية، وأنها ما كان يجب أن تتجول في الأماكن العامة بهذا الشكل.

وكان المتحدث باسم البرلمانية، وهي أول مسلمة محجبة ولاجئة في الكونغرس، قد أكد أن والدها نور محمد في المستشفى، ولكنه نفى مزاعم الاحتقان بين الرجل وابنته، وقال إنهما يتحدثان بانتظام، وأضاف: "الرجل مريض للغاية، وأسرته بأكملها حزينة".