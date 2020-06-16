أكثر من 116 ألف وفاة و2 مليون و114 ألف مصاب في الولايات المتحدة

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة 116 ألفا، فيما بلغ عدد المصابين 2 مليون 114 ألف مصاب، بحسب آخر بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم، فقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و373 حالة وفاة.

وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررا في الولايات المتحدة، حيث سجلت وحدها أكثر من 30800 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس، تليها ولاية نيوجرسي التي بلغت حصيلة الوفيات فيها أكثر من 12 ألف حالة.

وفي المرتبة الثانية للدول الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، نجد البرازيل، حيث سجلت أكثر من 888 ألف إصابة ونحو 44 ألف حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: جونز هوبكنز