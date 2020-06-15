جامعة هوبكنز: عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 8 ملايين

أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، تجاوز 8 ملايين.

وأشارت جامعة هوبكنز، التي تنشر الإحصاءات المتعلقة بجائحة كورونا اعتمادا على بيانات السلطات الفدرالية والمحلية الأمريكية وغيرها من المصادر المفتوحة، إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في دول العالم بلغت 8003021 حالة.

وذكرت الجامعة أن عدد الوفيات بكورونا عبر العالم بلغ 435574 حالة.

المصدر: نوفوستي